Обиженный бывший супруг похитил из квартиры ростовчанки ноутбук и сдал его в ломбард

Бывший муж украл ноутбук у ростовчанки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В волгодонский отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница и сообщила, что из ее квартиры был похищен ноутбук стоимостью 53 тысячи рублей. Правоохранители занялись поисками злоумышленника.

Им удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался бывший супруг женщины, который проник в квартиру, воспользовавшись оставшимся у него комплектом ключей. Он дождался пока женщины не окажется дома, пробрался в ее жилище и похитил гаджет. Оставлять у себя он его не стал и сдал в ломбард. К счастью, там его выкупить никто не успел и ноутбук силами стражей порядка вернулся к законной владелице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Все украденное он сдал в ломбард.

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