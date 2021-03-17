Ростовчане увидят фейерверк и гала-концерт в День Победы

Небо над городом в День Победы украсят яркие огни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти донского региона начали подготовку к празднованию Дня Победы. На гала-концерт чиновники готовы потратить около 2,9 миллиона рублей. Торжественные выступления артистов пройдут на Театральной площади. Документ появился на сайте госзакупок.

- Победитель конкурса должен установить и доставить световую и прочую техническую аппаратуру, оформить сцену, а также разместить три крупногабаритных экрана, - сообщается в тексте документа.

Уточняется, что в момент фейерверка организатор выступлений обязан обеспечить музыкальное сопровождение с помощью специальных усилителей звука.

Жители и гости донской столицы смогут увидеть салют в 22:00. Военные произведут тридцать холостых залпов из артиллерийских орудий. В это же время будут запущены разноцветные фейерверки. Зрелище обещает быть ярким и запоминающимся

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