Ростовчане увидят фейерверк и гала-концерт в День Победы

Небо над городом в День Победы украсят яркие огни
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Власти донского региона начали подготовку к празднованию Дня Победы. На гала-концерт чиновники готовы потратить около 2,9 миллиона рублей. Торжественные выступления артистов пройдут на Театральной площади. Документ появился на сайте госзакупок.
- Победитель конкурса должен установить и доставить световую и прочую техническую аппаратуру, оформить сцену, а также разместить три крупногабаритных экрана, - сообщается в тексте документа.
Уточняется, что в момент фейерверка организатор выступлений обязан обеспечить музыкальное сопровождение с помощью специальных усилителей звука.
Жители и гости донской столицы смогут увидеть салют в 22:00. Военные произведут тридцать холостых залпов из артиллерийских орудий. В это же время будут запущены разноцветные фейерверки. Зрелище обещает быть ярким и запоминающимся
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индивидуальный концерт: в Ростове ветерана ВОВ поздравили с 95-летием
Елена Горбачева служила на фронте медсестрой и спасала от смерти раненных солдат (подробности)
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.