В Ростове снова вернут на улицы троллейбус №17

В Ростове выйдет на линию новый троллейбус Фото: "КП" Архив

По ростовским улицам в скором времени снова начнет курсировать троллейбус № 17. Он будет ходить от Центрального рынка и до Военведа. Но запустить его планируется только после того, как полностью окончит обучение новый водительский состав. Об этом сообщает сообщество "Ростовский городской транспорт" со ссылкой на директора департамента транспорта Христофора Ермашова. По его словам, 12 новых машин выйдут на линию в течение нынешнего года.

- Сейчас обучаются четыре группы будущих водителей. По результатам выпуска и стажировки, как будет готов водительский состав, мы запустим этот маршрут. Создаются хорошие социальные условия для обучения и трудоустройства, а также компенсация за жильё, - рассказал Ермашов.

Запустить на линию маршрут № 17 планировалось еще в январе, для этого была сокращена вместимость автобусов № 99. Но сделать этого не удалось, поэтому пока машины с автономным ходом работают на маршрутах на улице Большой Садовой и проспекту Ленина.

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На линию будут выходить шесть единиц транспорта.

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