Отключение света в Ростове-на-Дону 18 марта 2021 года: из-за технических работ обесточат улицы

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 марта 2021 года: в донской столице несколько улиц останутся без электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 17 марта, с 9 до 13 часов отключения света ожидаются в с/т «Северная Ривьера», с/т «Дружба», с/т «Жемчужина», СНТ «Красный Аксай», с/т «РСМ Товарищ».

С 9 до 16 свет отключат по ул. Ульяновская 29-41, 55, 30-46, 58; ул. Донская 44.

С 9 до 17 часов электричества не будет по ул. 2-я Краснодарская 80/1, 80/3, 80/5, 80/11, 80/12, 80/13, 80/15; просп. 40-летия Победы 73/5; просп. 40-летия Победы 73/6; просп. 40-летия Победы 73/7; просп. 40-летия Победы 73/9; просп. 40-летия Победы 73/15; просп. 40-летия Победы 73/17.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Львовская 46; ул. Одесская 49-75, 48-74; пер. Штурманский 2-6; ул. Еременко 3-7; ул. Мичуринская 203-215; ул. Мадояна 193-205, 176-198; ул. Калининградская 3А.

С 12 до 16 часов будут обесточены ул. Новая 1-27, 2-10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 6, 8.

А с 13 до 16 часов без света предстоит посидеть жителям ул. Белостокская 35-57, 44-78; ул. Еременко 1, 9-25, 36; ул. Объединения 45-67, 46-78; ул. Калининградская 1А, 2-4; ул. Мадояна 138-174.

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