Жители Суворовского требуют построить травмпункт

Жителям Суворовского нужен травмпункт. Фото: сайт rostov-gorod.ru« Активный ростовчанин»

Жители ростовского микрорайона Суворовский разместили на сайте городских инициатив петицию о создании на базе новой поликлиники, которая еще не построена, травматологического пункта. Люди считают, что его отсутствие может повлечь негативные последствия и несет угрозу для жизни людей.

- Дорожное сообщение района не позволяет жителям оперативно выезжать в травмпункты при необходимости. Как минимум, ехать около пятнадцати километров, а если пациентом является ребенок, то времени нужно еще больше, - считают авторы инициативы.

По мнению собственников квартир, новому микрорайону крайне не хватает лечебного учреждения, в котором будут получать медицинскую помощь и взрослые, и дети.

Сейчас там проживают около 50 тысяч человек. По некоторым оценкам, еще около половины от этого числа - без регистрации.

Напомним, власти рассматривали возможность решения проблемы с транспортом в Суворовском с помощью канатного метро.

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Жители Суворовского в скором времени смогу воспользоваться новой дорогой.

Строительство ее планируется завершить к концу июня (подробности).

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