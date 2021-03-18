Организатора незаконной свалки в Первомайском районе Ростова поймали

Виновным придется оплатить работы по вывозу мусора
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Первомайском районе Ростова на территории садоводческого товарищества "Виноградарь" на пустыре недобросовестные водители оставляли отходы. Позже к ним подключились и местные жители, которые хотели сэкономить деньги на оплате счетов по вывозу мусора. Пойман один из организаторов незаконной свалки.
- Представители районной администрации составят протокол об административном нарушении, - рассказали в пресс-службе ростовской мэрии.
Весь незаконно оставленный мусор на улице Золотистая, 14 будет вывезен подрядчиками. Виновному придется оплатить затраты, связанные с вывозом твердых отходов.
Стоит отметить, что ростовчане и прочие жители донского региона часто устраивают стихийные свалки в разных районах. Местные власти оперативно реагируют на жалобы людей и устраняют подобные проблемы.
Напомним, соседствовать со свалкой стали и жители коттеджей в кооперативе «Платовский».
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