Организатора незаконной свалки в Первомайском районе Ростова поймали

Виновным придется оплатить работы по вывозу мусора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районе Ростова на территории садоводческого товарищества "Виноградарь" на пустыре недобросовестные водители оставляли отходы. Позже к ним подключились и местные жители, которые хотели сэкономить деньги на оплате счетов по вывозу мусора. Пойман один из организаторов незаконной свалки.

- Представители районной администрации составят протокол об административном нарушении, - рассказали в пресс-службе ростовской мэрии.

Весь незаконно оставленный мусор на улице Золотистая, 14 будет вывезен подрядчиками. Виновному придется оплатить затраты, связанные с вывозом твердых отходов.

Стоит отметить, что ростовчане и прочие жители донского региона часто устраивают стихийные свалки в разных районах. Местные власти оперативно реагируют на жалобы людей и устраняют подобные проблемы.

Напомним, соседствовать со свалкой стали и жители коттеджей в кооперативе «Платовский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До свидания склад, привет, ноготочки!»: бывший кладовщик зарабатывает на маникюре по 100 тысяч в месяц

26-летний ростовчанин научился прибыльному делу у жены (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.