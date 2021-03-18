Любители роликов и скейтбордов попросили оборудовать в Ростове роллердром

В Ростове попросили построить роллердром Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростовчане обратились к властям с просьбой построить в городе крытый роллердром для развития в донской столице экстремальных видов спорта. Соответствующая петиция появилась в сервисе "Активный ростовчанин".

По словам автора петиции, в состав роллердрома должны входить площадки для катания на скейтбордах и самокатах. Ростовчанин очень хочет, чтобы молодые люди смогли в этом месте отрабатывать трюки и повышать уровень своего мастерства.

- Благодаря спортивной арене снизится количество нарушений, которые совершают экстремалы. Это повысит и спортивный статус города, - говорится в тексте инициативы.

Кроме того, горожанин заметил, что при появлении роллердрома ростовские экстремалы смогут круглый год вести здоровый и спортивный образ жизни. В настоящее время обращение поддержали 19 человек, еще три ростовчанина высказались против.

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