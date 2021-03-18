В Ростове открылся региональный центр психологической помощи для военных

В Ростове открылся центр психологической помощи для военных Фото: Южный военный округ

В донской столице прошло торжественное открытие регионального центра психологической работы ЮВО. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В состав нового учреждения будет входить территориальный центр психологической работы Черноморского флота. Специалисты будут осуществлять психологическую работу в воинских частях.

- Это необходимо для поддержания психологического благополучия и здоровья военнослужащих, а также их близких. Центр будет заниматься профессиональным психологическим отбором, - говорится в тексте сообщения.

Медиками регулярно будет вестись психологический мониторинг. В штате будут также работать специалисты-социологи.

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