Отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2021 года: сотни ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2021 года: горожанам предстоит посидеть без света в течение нескольких часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 19 марта, с 9 до 13 часов света не будет в СНТ «Орбита», ДНТ «Агат», с/т «Утро», с/т «Зодчий», с/т «Южтехмонтаж-1», с/т «Победа», с/т «Гамма Труд».

С 9 до 15 часов электричества не будет по ул. Инициативная 2-14, 1-79; ул. Турксибская 51-69, 36-108; пер. Хабаровский 51-77, 30-84; пер. Полесский 1-87, 2-64; 2-й переулок 87-133, 72-136, 114А; пер. Андижанский 1-31; пер. Верхоянский 4, 11-29; ул. Дранко 1-11, 2-10; ул. Белгородская 37-474; ул. Курганная 44/1, 137/34, 141; ул. Павленко 38-40; ул. Пермская 41; ул. Передовая 1/5.

С 9 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 2-я Краснодарская 80, 80/2, 80/4, 80/13; ул. Ульяновская 29-41, 55, 30-46, 58; ул. Донская 44; ул. Варфоломеева 264, 266, 274, 276; пер. Газетный 110/264; просп. Ворошиловский 105; ул. Самаркандская 2-30, 3-31; ул. Витебская; ул. Рахманинова 6-54, 1-79; ул. Алданская; ул. Ландшафтная; пер. Госпитальный 45-71, 50-76; пер. Местный; пер. Чалтырский 25-49, 24 -50; пер. Оршанский; ул. Кантемировская; пер. Железногорский; ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12 Декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40.

С 9 до 17 часов обесточат просп. 40 лет Победы 53Ж, 63/5, 63/6А, 63/7Б, 63/8А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10; ул. 37-я линия 51-91; ул. 2-я Пролетарская 52/54, 63-75.

С 10 до 12 часов свет отключат по ул. 339-й Стрелковой Дивизии 17, 17/1, 17/2 , 17/3, 17/4, 17/7.

С 10 до 15 часов без электричества придется посидеть ул. Седова 2, 3-9; просп. Ворошиловский 4-8.

С 13 до 16 часов электричество отключат по ул. 339-й Стрелковой Дивизии 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19.

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