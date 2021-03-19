Глава ростовского дептранса Христофор Ермашов отчитался о работе за год

Директор городского Департамента транспорта Христофор Ермашов представил доклад. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В ростовской администрации во время заседания коллегии подвели итоги работы общественного транспорта за прошлый год. Доклад представил директор городского Департамента транспорта Христофор Ермашов. Руководитель рассказал об изменении пассажира потока во время пандемии, изменению маршрутной сети и разработке программы по развитию транспортной инфраструктуры.

- Современный город должен быть ориентирован на развитие общественного транспорта, велосипедов и средств индивидуальной мобильности, - говорит глава дептранса Христофор Ермашов. - Город - для его жителей, а не для машин, поэтому дорожно-транспортная инфраструктура должна создать условия для развития общественного транспорта и пешеходной инфраструктуры.

Так, в прошлом году удалось восстановить транспортное обслуживание жителей улиц Шоссейной, Профсоюзной и Республиканской. Жители отдаленного микрорайона Суворовский обеспечили новыми направления, люди, проживающие в ЖК «Красный Аксай», смогли ездить в Александровку на городском транспорте. Кроме того, увеличена пропускная способность пассажиров, а также запущено движение по новым направлениям.

Сити-менеджер после доклада засыпал руководителя вопросами. Его интересовала валовая выручка. Более того, глава администрации попросил прямо сейчас сравнить эти показатели за три предыдущих года. Позже Алексей Логвиненко попросил рассказать о том, какой вид транспорта наиболее востребованы у ростовчан.

По словам Христофора Ермашова, сейчас особой популярность у жителей донской столицы пользуется электротранспорт, что связно со сниженной стоимостью проезда.

- Для того, чтобы увеличить количество маршрутов, необходимо восстановить контактную сеть и решить кадровый вопрос на транспортных предприятиях - сказал Алексей Логвиненко.

Во время заседания коллегии стало известно, что в апреле программу комплексного развития транспортной инфраструктуры представят на одном из заседаний гордумы.

Напомним, в общественном транспорте Ростова продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима.

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