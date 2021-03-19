В ростовских автобусах поймали более 70 нарушителей масочного режима

Люди продолжают ездить в общественном транспорте без масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице постепенно снижается общее число заболевших коронавирусной инфекцией. Власти приняли решение о смягчении некоторых коронавирусных ограничений, однако людям необходимо продолжать носить маски. Только за минувшие сутки в ростовских автобусах, троллейбусах и трамваях поймали 73 нарушителя.

- Специалисты проверили 1054 транспортных средства в разных районах города. Чаще всего правило обязательного ношения защитных масок в транспорте нарушила пассажиры - 71 человек. К ответственности также будут привлечены два водителя, - отметили в пресс-службе ростовской мэрии.

Представители транспортных предприятий провели внутренние проверки работы сотрудников в период пандемии, в результате которых специалисты вынесли шесть взысканий.

Напомним, на Дону полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Врачи советуют жителям Ростовской области делать прививки.

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