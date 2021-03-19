Умер главврач таганрогской клиники Александр Миневский

Александр Миневский работал в клинике более 30 лет. Фото: gordontag.ru/

Сегодня ночью ушел из жизни главный врач клиники Гордона - таганрогского Центра медицинской реабилитации № 1 – Александр Миневский. Об этом на своей станице в Instagram сообщила экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Информацию «Комсомольской правде» подтвердили и в медучреждении. Причину смерти и дату прощания пока не называют.

Александр Миневский работал в клинике с 1988 года. До этого трудился в Матвеево-Курганской ЦРБ, в санатории «Солнышко» и горздравотделе Таганрога. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— В это невозможно поверить...Сегодня ночью не стало замечательного человека, друга, профессионала с большой буквы А.Д. Миневского. Всю свою жизнь он посвятил любимому учреждению - клинике Гордона. Вложил в неё всю свою душу, отдавал свое сердце каждому пациенту. Все, что сделано - его жизнь. Светлый, жизнерадостный, добродушный, именно таким он останется в наших сердцах, — написала Татьяна Быковская.

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