Махинации на полмиллиона: главный бухгалтер двух ростовских школ незаконно завышала себе зарплату

Женщина незаконно присвоила себе бюджетные деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовские следователи взялись за изучение работы одного из главных бухгалтеров двух школ, расположенных в донской столице. Женщину подозревают в необоснованном начислении себе повышенной зарплаты. Преступление вскрылось во время проверки финансовых документов.

- Подозреваемая незаконно увеличила свой годовой доход на 500 тысяч рублей. Недостоверные данные сотрудница образовательных учреждений вносила в электронный реестр, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Сейчас главбуха подозревают в служебном подлоге и мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов донского региона устанавливают, куда женщина потратила полмиллиона рублей. Следователи считают, что женщина обагрилась незаконно за счет бюджетных средств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего финансового преступления.

Напомним, другому бухгалтеру удалось по подложным документам украсть крупную сумму.

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