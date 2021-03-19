Синоптики пообещали ростовчанам на выходные заморозки и ливни

В Ростове ожидаются ливни и заморозки Фото: "КП" Архив

В донской столице на грядущих выходных ожидается похолодание до минусовых отметок и сильные дожди. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

Вечером пятницы, 19 марта, температура воздуха еще будет держаться на отметке в плюс девять градусов. Порывы ветра будут достигать всего трех метров в секунду. А вот ночью уже ощутимо похолодает, столбики термометров опустятся до отметки в плюс два градуса и даже может начаться снегопад.

В субботу, 20 марта, весь день без остановки будет идти сильный дождь. Воздух прогреется до плюс семи градусов. Ветер также будет несильным.

А в ночь на воскресенье, 21 марта, температура упадет до минус одного градуса. При таких условиях возможно даже возникновение небольшого гололеда. Но осадки, к счастью, прекратятся и тонким слоем льда могут покрыться только промокшие дороги. Днем погода будет облачной, температура снова может подняться до плюс девяти градусов.

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