Креативный кластер появится на месте вино-водочного завода в Ростове

На территории вино-водочного завода появится креативный кластер. Фото: блогер Полина Туринская

Креативный кластер на месте бывшего вино-водочного завода начнут строить весной 2022 года. Об этом на заседании при главе администрации сообщил председатель ростовского Союза архитекторов Алексей Полянский.

Стоит отметить, что в совокупности все здания завода являются объектом культурного наследия - сносить постройки категорически запрещено. Расположенные здесь исторические здания планируется реконструировать.

Будущий кластер займет 2,15 гектара территории завода. На его строительство планируется выделить полтора миллиарда рублей. Инвестором является семья депутата Саркиса Гогоряна. Согласно проекту, на территории разместятся стрит-ритейл и фудмаркет, совмещающий функции продуктового рынка и фуд-корта. В этом месте также появится двухуровневая подземная парковка и пятиэтажный офисный центр со стеклянной крышей, выставочным пространством и коворкингом.

- Каждое помещение в проекте уже имеет определённую функцию, что вселяет в инвестора надежду, что вся задумка сложится с точки зрения инвестиционного проекта, - отметил в своем выступлении Полянский.

Центром же будущего креативного кластера станет площадь, которую превратят в пешеходную зону для отдыха и проведения различных событий.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте Инстаграм заявил, что планируется начать привлекать бизнесменов к разработке креативных кластеров. На прошедшей встрече своим опытом с коллегами поделились руководители уже реализованных проектов - технологического коворкинга «Рубин» и креативного кластера «С-52».

- Мы слышим бизнес и готовы идти навстречу. Инвестиции должны работать на результат. А результат у нас один: город должен быть комфортным и привлекательным, чтобы сюда хотели приезжать люди, - отметил сити-менеджер.

В прошлом году объем инвестиций составлял 127 миллиардов рублей, в этом планируется увеличить его до 131 миллиарда.

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