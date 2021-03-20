Отключение света в Ростове-на-Дону 20 марта 2021 года: десятки ростовчан не смогу воспользоваться электроприборами

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 марта 2021 года: горожанам предстоит посидеть без света в течение нескольких часов. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В субботу, 20 марта, с 9 до 17 часов отключения света ожидаются по просп. Театральный 58, 95-107; просп. Шолохова 1; пер. Энергетиков 2, 6, 8; пл. Театральная 11; ул. Варфоломеева 313-327, 354-372, 378; ул. Черепахина 328-344; ул. Текучева 336-344; ул. Катаева 405-419, 360-370; пер. Нахичеванский 73, 77-81, 84-104.

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