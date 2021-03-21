В Ростове глава Водоканала выпил проточную воду, чтобы показать, насколько она чистая

На предприятие привели журналистов и общественников. Фото: АО "Ростовводоканал"

Жители Ростова последние две недели жаловались на плохое качество воды, которая течет из кранов. Все это время горожане чувствовали специфический запах, а некоторые замечали, что на посуде остается ржавый налет. В связи с этим местный «Водоканал» завалили жалобами, многие высказывали недовольство и в социальных сетях.

В дело вмешался губернатор Ростовской области Василий Голубев. Побывав на предприятии, он потребовал в кратчайшие сроки разобраться с проблемой.

Вскоре компания организовала пресс-тур для журналистов и общественников, в ходе которого генеральный директор АО «Ростовводоканал» Александр Тейге прилюдно выпил стакан воды, которую предприятие подает с очистных сооружений жителям донской столицы. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте компании.

Большинство участников мероприятия сошлись во мнении, что "Водоканал" - это современное предприятие, отвечающее всем технологичным требованиям. Вот только выпить сырую воду решился лишь один из них - представитель экологической организации «Ростов — город будущего» Роман Михайлов.

- Напоминает воду в Адлере в районе Сочи-Парка, - признался Михайлов.

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