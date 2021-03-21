«Краснодару этот закуток не нужен!»: присоединение Ейска к Ростовской области обсуждают в сетях

Берег Ейска. Фото: администрация города

В социальных сетях, посвященных курортному городу Ейску, обсуждают вопрос присоединения города к Ростовской области. Якобы такие разговоры ведут местные депутаты. Жители решили не отставать и на странице паблика голосуют: пишут комментарии, разбирают все плюсы и минусы.

Одни люди пишут, что такое решение поспособствуют развитию Ейска. Некоторые убеждены, что Краснодарскому краю небольшой город на севере не нужен.

- Ростовская область обеспечила бы хорошую транспортную доступность. Думаю, что донское правительство было бы заинтересованно в развитии в Ейске сети реабелитационных центров, санаториев для оздоровления ростовчан, - пишет женщина.

Кроме того, по ее словам, если Ейск будет в составе Ростовской области, снизятся тарифы на электричество и воду. Она также обратила внимание, что донская столице находится ближе, чем Краснодар. Действительно расстояние от курортного городка до столицы Кубани 220 километров, а до Ростова меньше - 184 километров. Таким образом, жителям будет удобней добираться до областных больниц, больших торговых центров и магазинов.

- Краснодару этот закуток не нужен, а ростовчанам - да! Пустят прямые электрички... - понадеялась другая девушка.

В голосовании приняли участие почти 700 человек. Фото: соц. сети, паблик "Город Ейск"

Так или иначе, но большинство жителей города проголосовали "против" такого решения. Почти 40 процентов респондентов считают, что статус Ейска должен остаться неизменным.

Отметим, Ейск был основан в 1848 году. Он один из немногих городов Кубани, которому удалось сохранить свой архитектурный облик. По количеству памятников истории и культуры находится на третьем месте в крае.

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