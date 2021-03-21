В Ростове при ДТП пострадал 40-летний мужчина

Второму участнику аварии госпитализация не потребовалась. Фото: архив "КП"

Накануне, 20 марта, в Ростове-на-Дону случились дорожно-транспортное происшествие, после которого один из водителей оказался в больнице. Как сообщили в региональном ГИБДД, авария произошла в вечернее время в районе Темерника.

По данным ведомства, 40-летний мужчина за рулем иномарки двигался по улице Лелюшенко. Проезжая дом номер 4, он выехал на полосу встречного движения. В этот момент по ней в противоположном направлении двигался другой водитель на Деу Нексии.

Машины на скорости врезались друг в другу. От лобового столкновения автомобили развернуло. Очевидцы вызвали на место все экстренные службы. Приехавшие врачи забрали 40-летнего мужчину в больницу. У него диагностировали множественные травмы. Второму участнику ДТП госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД установят все делали случившегося.

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