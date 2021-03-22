Отключение света в Ростове-на-Дону 22 марта 2021 года: сотням ростовчан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 марта 2021 года: электричество временно пропадет в десятках домов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 22 марта, с 9 до 16 часов света не будет ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: ул. 1-я Майская 12-28, 11, 17Б; ул. Советская 9-25; ул. 18-я линия 2; ул. 14-я линия 2-16, 1-7, 19/46; ул. 16-я линия 2-32, 1-39; ул. Мурлычева 25-53, 26-46; просп. Коммунистический 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27В, 29; ул. 2-я Краснодарская 80/14; ул. 40-я линия 54-64, 15-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Рябышева 58-66, 79-93; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4.

С 10 до 12 часов обесточат ул. Долгожданная 28-30; ул. Лесная 61-121, 86-116, 94/280, 96/287А; ул. Лучевая 73-123, 78-108; ул. Мадояна 240-314, 245Б, 247-323; ул. Пархоменко 1-5, 40-48; ул. Песчанокопская 57-125, 58-120; ул. Предботаническая 141А, 141-201; ул. Сормовская 127-197, 136-220, 220Б, 178/86; ул. Целинная 34-48, 35-45, 47А, 49А, 51А, 53А, 55А, 57А, 59А, 61А.

А с 13 до 166 часов без электроэнергии останутся жителисул. Бетховена 1/10, 3-15, 2Ж, 3, 2-10; ул. Горловская 1-15, 18; ул. Демократическая 1-27, 2-12; ул. Доватора 42-80, 67-77; ул. Звездная 1Б, 1-11, 2-12; ул. Лазо 1-23, 2-28; ул. Ленточная 5А; ул. Нахимова 1-27, 2-28; ул. Павлова 1-17, 40-82.

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