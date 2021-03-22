Турист из Таганрога потерялся во время восхождения на Эльбрус

Таганрожец оторвался от своей группы. Фото: wikipedia.org

Спасатели главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кабардино-Балкарии ведут поиски 38-летнего мужчины из Таганрога. Дончанин потерялся во время восхождения на самую высокую горную вершину России - Эльбрус. Представитель группы сообщил о его пропаже накануне.

- Сейчас в зоне поиска - южный склон горы Эльбрус, высота которого около трех с половиной тысяч метров. Спасатели прочесывают территорию, - рассказали в МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сотрудники уже прочесали территорию западного склона. Спасатели продолжают поиски и надеются на то, что мужчине удастся выжить, несмотря на суровые климатические условия и сложности, связанные с прибыванием в горах.

По каким причинам мужчина оторвался от своей туристической группы пока неизвестно.

Напомним, в Ростовской области разыскали пропавшую 16-летнюю жительницу поселка Веселого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На уборку "Ростов-Арены" после матчей потратят более 3,5 миллиона рублей

Для этого ищут сразу двух подрядчиков (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.