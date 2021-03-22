Ростовский ипподром отказались признавать объектом культурного наследия

Многие ростовчане посещают скачки на ипподроме Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону рассмотрели возможность включения ипподрома Ростова в число объектов культурного наследия. Эксперты посчитали, что ничего особо примечательного в нем нет, поэтому в присвоении особого статуса было отказано.

- Такое решение принято региональным Комитетом по охране объектов культурного наследия на основании представленных документов, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, одной из главных причин стало то, что многие здания построены недавно, следовательно, никакой исторической ценности они не имеют.

Общественники с решением экспертов оказались категорически не согласны. Люди намерены опротестовать результаты и даже идти в суд, чтобы доказать свою правоту.

Напомним, власти рассматривают возможность о переносе ипподрома Ростова на левый берег Дона.

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