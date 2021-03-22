Медики вылечили от коронавируса более 70 тысяч жителей Ростовской области

Часть пациентов переносят заражение коронавирусом в легкой форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Донские врачи вылечили от коронавируса уже 70254 человека, из которых за последние сутки – 263. Общее число зараженных опасной инфекцией составляет 78672 человека, сообщает правительство Ростовской области в понедельник, 22 марта.

- Сейчас лечение в стационарах получают 1863 пациента. Медики приняли решение о подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких 146 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 21 пациент, - рассказали в региональной пресс-службе.

Число жертв COVID-19 с момента начала пандемии коронавируса на Дону составляет уже 3414 человек. Только за прошедшие сутки умерли 14 человек. Выжить не смогли шесть женщин и восемь мужчин. Возраст погибших от 70-ти до 86-ти лет. Врачи отмечают, что у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Напомним, люди, которые недавно переболели коронавирусом, не смогут сделать прививку от COVID-19. Все дело в том, что в организме со временем вырабатываются антитела.

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