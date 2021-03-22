В Ростове не будут останавливать движение по улице Оганова на время подготовительных работ

В Ростове не станут в ближайшее время перекрывать движение на улице Оганова. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм Фото: Соцсети

Глава городской администрации Алексей Логвиненко заверил ростовчан, что в ближайшее время ограничивать движение по улице Оганова не планируется. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Такое заявление он сделал в связи с тем, что в городских пабликах в интернете начали появляться сообщения о том, что с 24 марта будет перекрыто движение в связи с ремонтом дороги на улице Оганова. Отмечается, что с 5 апреля рабочие приступят только к подготовительным работам, а именно: займутся ремонтом тротуарной части, заменой бортового камня, поребрика, устройством примыканий.

- Ремонт проезжей части дорожные службы будут проводить летом. Достигнута договоренность с ООО «РСУ» о том, что основные ремонтные работы начнутся не раньше 1 июня с наступлением сезона летних отпусков и снижением дорожного трафика, - написал Логвиненко

Ремонт улицы Оганова будет проводиться в рамках улучшения транспортной доступности микрорайона Суворовский. Планируется привести в порядок 3 200 метров дорожного полотна и выполнить работы по водоотведению.

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