В Ростове введут ограничения движения транспорта на Ворошиловском и Оганова

Новые ограничения движения могут спровоцировать пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице вновь изменится схема движения транспорта. Власти решили ввести ограничения на нескольких улицах из-за ремонтных работ.

- На улице Оганова перекроют движение на участке от Особенной до Таганрогской, а также на Ворошиловском №82/4 с 24 марта по 1 сентября, - сообщают в ростовской мэрии. – Из-за работ по прокладке коммуникаций в переулке Тбилисском проезд перекроют на участке от Нариманова до Евдокимова с 27 марта по 27 мая.

Автомобилистам придется заранее тщательно продумывать альтернативный маршрут, чтобы избежать пробок, которых после начала работ на мосту улицы Малиновской стало гораздо больше.

Ранее сообщили об ограничениях движения в Западном жилом массиве Ростова. В Железнодорожном районе проезд по двум улицам временно закроют до конца июня.

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