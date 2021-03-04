Движение по двум дорогам в Западном жилом массиве Ростова ограничат до конца июня

Движение закроют с 10 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростовским автомобилистам придется привыкать к изменениям из-за введения новых ограничений. В Железнодорожном районе проезд по двум улицам временно закроют.

- Водители не смогут проехать по Всесоюзной от дома № 166 до улицы Малиновского, - сообщают в ростовском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. - Аналогичные ограничения будут введены на улице Мадояна - от Доватора до Малаховской.

Все эти изменения начнут действовать с 10 марта. Терпеть неудобства и искать альтернативные пути объезда водителям придется до конца июня.

Сейчас движение в Западном жилом массиве затруднено из-за ремонта мота на Малиновского. Реконструкция спровоцировала пробки в разных районах Ростова. Власти обещали, что в апреле по путепроводу возобновится движение общественного транспорта. Возможность передвигаться по мосту есть только у пешеходов.

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