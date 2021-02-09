Автобусы и маршрутки могут пустить по мосту на Малиновского в апреле

Работы по реконструкции на мосту Малиновского завершат в декабре 2021 года. Фото: правительство Ростовской области

Власти донского региона рассматривают возможность возобновления движения автобусов и маршруток по мосту на Малиновского в Ростове в апреле 2021 года. Как рассказали в правительстве Ростовской области, глава региона Василий Голубев поручил донскому министерству транспорта и горадминистрации проработать такую возможность.

В донском правительстве отметили, что вскоре дорожники начнут обустраивать подход к мосту с северной стороны. Специалисты занимаются переустройством электролиний, а также прокладывают ливневую канализацию и водопровод. Ожидается, что работы по реконструкции на мосту на Маниловского полностью завершатся к концу 2021 года.

Напомним, движение по путепроводу для всех видов транспорта приостановлено. Возможность перемещаться по мосту есть только у пешеходов. На месте ремонта путепровода строители демонтировали оставшиеся пролеты аварийного моста и разобрали основные элементы путепровода, оставив участки для проезда спецтехники, задействованной в ремонте.

Стоит отметить, что закрытие моста спровоцировало пробки в разных районах Ростова.

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