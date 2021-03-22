В Ростове ремонт трех городских улиц обойдется в 92 миллиона рублей

В Ростове ищут подрядчика для ремонта трех улиц Фото: "КП" Архив

В донской столице ищут подрядчика, который отремонтирует сразу три городских улицы. Об этом сообщается в системе СПАРК.

Тендер объявлен дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Запланирован ремонт улиц Российской, Менжинского и переулка Семашко. На реконструкцию всех трех будет выделено более 92 миллионов рублей.

Самая большая часть суммы уйдет на ремонт улицы Российской - максимальная стоимость контракта составляет 45,8 миллиона рублей. Еще 39,15 миллиона направят на преображение улицы Менжинского. И на переулок Семашко в промежутке от улицы Горького до улицы Московской пустят всего 7,55 миллиона рублей.

Работы по всем трем объектам подрядчик должен будет окончить до 1 сентября 2021 года. Прием заявок на аукцион будет длиться до 26 марта.

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Основные ремонтные работы начнутся в период летних отпусков.

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