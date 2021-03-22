В донской столице на закупку машин скорой помощи потратят более 39 миллионов

В Ростове объявили конкурс на закупку 12 автомобилей скорой помощи Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донской столице приняли решение обновить часть автопарка автомобилей скорой помощи. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Тендер на поставку машин был объявлен городским управлением здравоохранения. На закупку планируется потратить более 39 миллионов рублей. Деньги будут выделены как из городского, так и из областного бюджетов. В город планируется поставить 12 автомобилей для выездов бригад скорой медицинской помощи. Стоит отметить, что стоимость одной машины будет составлять 3,26 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 29 марта. Как только с победителем будет заключен контракт, в течение 30 дней ему надлежит полностью его исполнить.

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