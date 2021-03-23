Отключение света в Ростове-на-Дону 23 марта 2021 года: горожане на время лишатся электричества из-за технических работ

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 марта 2021 года: в донской столице грядут новые обесточивания. Свет будет отключен на несколько часов в разных районах города. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 23 марта, с 8:30 до 16 часов свет отключат на ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 2-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 15 часов света не будет по адресам: пер. Семашко 57-65, 70-82; ул. Пушкинская 89-107.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Механизаторов 6-10, 3, 11-15; ул. Орская 10/4; просп. 40-летия Победы 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15, 73/17; ул. Достоевского 1-9, 6-12; ул. Скачкова 33-49, 32-34; ул. Республиканская 138-144; пер. Веселый Спуск 7-9, 7А, 2-16; ул. Писательская 1-5, 2-8; ул. Доброхимовская 1-13, 2-18; ул. Коминтерна 1-27, 4-24, 14Б; ул. 1-я Краснодарская 3, 11-19, 6-32; ул. 2-я Краснодарская 23-65, 2-20; ул. Ревкомовская 33-49, 30-48; ул. Парижской Коммуны 1-23, 2-36; ул. Плеханова 110/5; пер. Таджикский 1-9, 2-8; ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 6, 8.

С 10 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Ерёменко 60/12; ул. Малиновского 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68/3.

С 13 до 17 часов без света придется посидеть жителям ул. Жмайлова 6; ул. Стабильная 19, 40; ул. Надежная 56/6, 58/5, 87; ул. Малиновского 42-46, 13В, 42Б, 48Б, 42А, 44/46, 48А; С/т Садовод Любитель ул. 9-я уч. 2-46; ул. Заметная 12.

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