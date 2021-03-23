На месте снесенного планетария в Новочеркасске появится ресторан быстрого питания

В Новочеркасске на месте планетария появится ресторан быстрого питания. Фото: администрация Новочеркасска

На месте пустовавшего много лет планетария в Новочеркасске появится ресторан быстрого питания. Об этом сообщили в администрации Новочеркасска.

Он будет располагаться на пересечении проспекта Платовского и улицы Дворцовой. Инвестору, взявшемуся за проект, придется нелегко, так как ему предстоит облагородить не только прилегающую территорию, но и большую часть квартала, так как это является обязательным условием контракта.

Такие сложности обусловлены тем, что, здание бывшего планетария само по себе не считалось объектом культурного наследия, но его соседство с Атаманским дворцом обязывало его быть выдержанным в определенной стилистике. Именно это необходимо сделать и впредь - придать зданию такой вид, чтобы оно вписалось в архитектурный ансамбль исторического центра. Именно поэтому к разработке эскизного проекта фасада привлекли управление архитектуры и градостроительства.

Работы уже начались. Рабочие ведут ремонт кровли и сносят часть фасада из-за огромной трещины в стене в районе второго этажа, именно поэтому кирпичную кладку придется переложить. Работы на территории будущего предприятия общественного питания уже начались. Будет реконструирована и поздняя пристройка перед фасадом: её разберут и возведут заново, установив несколько высоких окон.

- Сохранить здание для меня с самого начала было принципиально важно. Ведь для большинства горожан это не просто недвижимость в центре, а память о детстве. Кроме того, я сам живу в Новочеркасске и уверен в том, что исторические здания нужно не сносить, а приводить в порядок и сохранять для потомков, - отметил собственник бывшего планетария, предприниматель Алексей Крутилин.

На реализацию проекта потребуется около семи месяцев. Ремонт здания и реконструкция фасада будут завершены к началу июня, а полностью благоустройство будет окончено к октябрю. Побывать в новом ресторане уже можно будет 1 ноября.

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