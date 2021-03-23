В Ростовской области приобретут передвижные стоматологические кабинеты

Передвижные стоматологии появятся в Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти донского региона запланировали приобрести модульную передвижную стоматологическую установку. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев в ходе заседания организационного комитета по проведению в 2021 году Года первичной медико-санитарной помощи.

Отметим, что такие установки будут использоваться для того, чтобы оказывать своевременную стоматологическую помощь детям, живущим в отдаленных районах региона.

- Установка будет выезжать в отдаленные населенные пункты, врачи будут вести прием детей, проводить санацию и направлять на лечение в стационарах в областных и специализированных медучреждениях, - рассказал об инновации Юрий Кобзев.

Средства на приобретение установки планируется выделить из внебюджетных источников.

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