Отключение света в Ростове-на-Дону 24 марта 2021 года: горожанам предстоит побыть без электричества несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Артем КИЛЬКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 марта 2021 года: сотни ростовчан останутся без электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 24 марта, с 8:30 до 16 часов света не будет по ул. Вересаева 39-99, 34-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Щаденко 25-33, 28-32; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикало 1-37,2-30; ул. Лисичанская 14-32; ул. Куприна 37-43, 40-46; ул. Писемского 38.

С 9 до 17 часов электричество отключат на просп. 40 летия Победы 73/1, 73/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75И; ул. Жмайлова 4/7, 4/6, 4/4, 4/11, 4/10, 4/12, 4/9, 4/3; ул. Некрасовская 1-73, 4-18, 24-76; пер. Силикатный 19-25, 12, 12А, 12Б; ул. Скачкова 26-30; ул. Шеболдаева 27-91, 12-46; ул. Ярослава Галана 2-26; ул. Кропоткина; ул. Айвазовского; ул. Ивана Франко; ул. Тираспольская; ул. Цезаря Куникова 1-9, 2-12; ул. Профинтерна; ул. Челюскина; ул. Испытательная; ул. Калитвинская; пер. Ленкоранский; пер. Полюсный; пер. Соликамский; пер. Боржомский; пер. Ростовский; пер. Ферганский; ул. Ларина 6, 18, 18А, 24, 24А; ул. Герасименко 7, 11, 13, 13А; ул. Погодина 16.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 марта 2021 года: горожане на время лишатся электричества из-за технических работ.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 23 марта 2021 года.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.