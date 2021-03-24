На содержание улицы Большой Садовой потратят более двух миллионов рублей

В Ростове ищут подрядчика для содержания пешеходной зоны на улице Большой Садовой Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В донской столице ищут подрядчика, который будет поддерживать в чистоте и порядке пешеходную зону на улице Большой Садовой. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Территория, требующая ухода, располагается на улице Большая Садовая, 120. На ее содержание планируется выделить более двух миллионов рублей. Конкурс был объявлен управлением ЖКХ Кировского района. Пока остается неизвестным кто станет победителем аукциона, но прием заявок на участие в тендере будет окончен уже 31 марта.

Смета на обслуживание пешеходной зоны содержит в себе более 40 пунктов и у каждого есть своя стоимость. Согласно документации, выбранному подрядчику предстоит покраска лавочек, уход за саженцами и деревьями, очистка урн, полив газонов и многое другое. Также в договоре указано, что уборка на данной территории должна будет производиться не менее 30 раз в месяц, а соответственно, каждый день.

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