Глава региона отчитал министра здравоохранения за разговор по телефону во время заседания правительства

Василий Голубев отчитал министра здравоохранения. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал министра здравоохранения на заседании правительства.

Глава региона по видеосвязи обратился к Юрию Кобзеву, но тот не смог оперативно ответить, так как был занят разговором по телефону. Василий Голубев деликатно поинтересовался, кто такой важный мог позвонить министру, что он позволил себе вести разговор прямо во время заседания правительства.

Кобзев попытался объяснить, что ему звонили по поводу поступления новой партии вакцины от коронавируса. Но этот ответ губернатору пришелся не по душе и он напомнил министру об «элементарных правилах поведения».

- Значит, уважаемый министр, если бы я на заседании правительства сидел со своими телефонами, я бы вообще не смог разговаривать, так что будьте добры: придерживайтесь элементарного поведения. Вас что, пожары не касаются, или финансово-контрольные мероприятия не касаются? Все видят, между прочим, как вы там "активно" работаете, - высказался по поводу произошедшего Василий Голубев.

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