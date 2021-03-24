Синоптики рассказали о погоде на предстоящее лето

В Ростове ожидается жаркое и засушливое лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ожидается стабильно жаркое, но очень засушливое лето. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра РФ.

Из-за засухи есть вероятность возникновения ландшафтных пожаров. Пожароопасный период начнется в донском регионе уже в апреле. Синоптики рассказали, что жара начнется сразу после затяжных дождей. В Ростовской области ожидается острый дефицит осадков в летнее время. Впрочем, от засухи будет страдать и весь юг России.

- Условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в Южном федеральном округе и в регионах Северного Кавказа, - предупредили синоптики.

В период с апреля по сентябрь температура будет приближенной к норме или немного превысить её. Но вот проблемы с осадками в Ростовской области будут в течение всего лета.

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