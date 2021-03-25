Отключение света в Ростове-на-Дону 25 марта 2021 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 марта 2021 года: в десятках домов отключат электричество. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 25 марта, с 9 до 15 часов электричества не будет по просп. Соколова 5-11, 2-4, 4А; ул. Седова 11-15; ул. Нижнебульварная 6, 14.

С 9 до 16 свет отключат по адресам ул. Ленина 97, 97А, 99, 99А.

А с 9 до 17 часов будут обесточены ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 18-58, 15-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93; ул. Горсоветская 70-88, 77-79; пер. Клавишный 5-13, 20-26; ул. Стабильная 21 ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, 11, 13, 9Б; ул. Ларина 41/19, 41/20; ул. Погодина 21-81; ул .Ставропольская 2-56; ул. Горская 26-42, 19-35; ул. Цезаря Куникова 34-36,75-79; пер. Парковый 2-60, 1-71; пер. Краснознаменный 2-52, 1-61; ул. 21-я линия 2, 8/7; ул. 23-я линия 6; ул. Закруткина 2/2; пл. Свободы 2/1; ул. Пахотная 1-31, 20-86; пр. 40 летия Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 2-116, 1-101; ул. А. Блока 43-57, 40-56; пер. Норильский 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2- 32; ул. Шеболдаева 27-59, 12-26; ул. Цезаря-Куникова 1-9, 2-12; пер. Ленкоранский; пер. Айвазовского; пер. Ростовский; пер. Педагогический; пер. Безымянный 24-28; ул. Кручинина 8-58, 5-57; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Трудящихся 138-152, 155-175.

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