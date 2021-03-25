В Ростове на Западном загорелось общежитие

В Ростове загорелось общежитие. Фото: "Нетипичный Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице вспыхнуло пятиэтажном жилом доме в Западном микрорайоне.

Инцидент произошел в среду, 24 марта, около половины девятого вечера на улице 2-ой Краснодарской в доме № 149/1. Огнем была охвачена только одна квартира общежития. Огонь из окна перекинулся на белье за балконом и стоящее поблизости дерево, очевидцы вызвали пожарных к месту происшествия.

Огнеборцы приехали очень оперативно и эвакуировали из здания 26 человек, а затем принялись за тушение огня, которым было охвачено 30 квадратных метров. В 21:12 им удалось локализовать возгорание, а еще через десять минут пожар был полностью ликвидирован. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить причиненный ущерб. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 38 человек личного состава и 11 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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