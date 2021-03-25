Подписчики не узнали Викторию Лопыреву из-за множества наложенных фильтров

Подписчики из-за фильтров не узнали на фото Викторию Лопыреву. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм Фото: Соцсети

Подписчики ростовской модели Виктории Лопыревой обвинили ее в злоупотреблении фотошопом.

Девушка выложила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм новое фото, на котором предстала перед фанатами в черной спортивной одежде и такого же цвета кепке. В руках Виктория держала футбольный мяч в черно-бело-салатовой расцветке. За ней было огороженное сеткой футбольное поле. Лопырева смотрела прямо в кадр и элегантно поддерживала голову рукой.

Подписчикам новый снимок красавицы не пришелся по душе. Поклонники на нем с трудом смогли узнать звезду. Фолловеры обвинили Вику в том, что здесь она слишком злоупотребила различными фильтрами и фотошопом. Пользователи отметили, что есть такое впечатление, будто голова и вовсе живет отдельно от тела.

«Вика, много фотошопа», «Вы тут на себя не похожи», «Кто эта женщина», - высказали свое мнение подписчики.

Виктория не как не стала реагировать на такие высказывания в комментариях.

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