В Ростове проспект Стачки хотят продлить до Левенцовки

В Ростове запланировали продлить проспект Стачки до микрорайона Левенцовский Фото: "КП" Архив

В донской столице городские власти задумали продлить проспект Стачки до микрорайона Левенцовский. Об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко на заседании межведомственной комиссии по мониторингу реализации национальных проектов.

Сити-менеджер уже заявил о начале проектировочных работ. Дорога, согласно задумке, будет соединять собой Левенцовку-2 и микрорайон Левенцовский. Это очень поможет развитию микрорайона. Ведь в настоящее врем есть только один широкий выезд на улицу Малиновского, что в результате приводит к каждодневным пробкам, особенно в часы пик.

В связи с этим власти хотят сделать второй широкий выезд. Тогда транспортная нагрузка будет распределяться равномерно.

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Алексей Логвиненко уже подписал соответствующее постановление.

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