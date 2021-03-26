Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2021 года: ростовчане останутся без электричества из-за технических работ

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2021 года: десяткам ростовчан предстоит на несколько часов остаться без возможности воспользоваться электроприборами. Причиной этого станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 26 марта, с 9 до 13 часов электричество отключат на ул. Стабильная 15, 15/1, 17/1; ул. Жмайлова 4/5.

С 9 до 16 часов света не будет по ул. Ленина 97, 97А, 99, 99А и в кафе «Наири», «Причал», «Салатница», «Астория», «Гостевой двор», «Башня», а также на левом берегу Дона.

С 13 до 17 часов будут обесточены ул. Стабильная 15, 15/1, 21/1; ул. Жмайлова 4/5.

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