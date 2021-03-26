В пожаре в Ростовской области пострадал человек

В Ростовской области сгорел частный дом - пострадал человек. Фото: ГУ МЧС по РО

В одном из поселков донского региона загорелся частный дом.

Инцидент произошел в четверг, 24 марта, около половины двенадцатого ночи в поселке Глубокий Каменского района. В переулке Комсомольском загорелся частный дом. Соседи почувствовали острый запах гари и заметили идущий черный дым, после чего они незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 20 квадратных метров помещения, из горящего здания спасатели вынесли пострадавшего человека, ему понадобилась помощь медиков прибывшей скорой помощи. Локализовать возгорание и потушить огонь пожарным удалось практически одновременно - в 23:32. Причина пожара и личность пострадавшего пока остаются неизвестными, их специалисты установят позже.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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