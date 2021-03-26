Ростовчан возмутила вырубка деревьев для установки торговых павильонов

Ростовчан возмутила вырубка деревьев для установки ларьков. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице местных жителей встревожила вырубка деревьев в Западном микрорайоне города для установки торговых павильонов. О происходящем горожане рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Автор поста сообщил на на пересечении улицы Зорге и проспекта Стачки устанавливают ларьки, хотя ранее на этом месте росли роскошные деревья, тень которых очень спасала от жары в летнее время.

- До каких пор будут издеваться над городом? Очередной "шедевр" на углу Стачки и Зорге, - написал автор поста.

К своему тексту он приложил фотографии, на которых показал, как в этом месте активно идет установка торговых павильонов. Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и в комментариях даже разгорелись споры.

«Зато не разрешают спиливать надоевшие своим пухом тополя во дворе. При этом Большую Садовую превратили в Большую Бетонную», «Да там и не было деревьев, убрали старые ржавые ларьки и поставили более современные», - высказали свое мнение горожане.

Некоторые рискнули предположить, что деревья были попросту признаны аварийными.

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Инициативу за два дня поддержали уже 140 человек.

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