Ростовчане травмируют себя и машины из-за глубокой ямы на Нагибина

В Ростове из-за ямы на дороге произошла автомобильная авария. Фото Инстаграм rostov_roads Фото: Соцсети

В донской столице местные жители пожаловались на огромную яму по дороге к Северному микрорайону. О ней горожане рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Пробоина образовалась на проспекте Михаила Нагибина. Минувшим утром из-за этой ямы на дороге произошла авария. По словам очевидцев, в яму въехал водитель автомобиля «ВАЗ-2110». В результате произошедшего у отечественной машины оказалось пробито колесо и из-за этого ему пришлось резко затормозить.

Ехавший сзади шофер за рулем автомобиля марки Lada Priora не успел вовремя нажать на тормоза, из-за этого произошло столкновение. Как сообщили свидетели произошедшего, пассажирка получила травму головы.

Автор публикации разместил в сети фото, на котором показал разбитый транспорт.

- В этом году город в ужасном состоянии, живого места на асфальте нет. После вчерашнего снега с дождем все шиномонтажки забиты людьми, пробившими свои колеса, - написал ростовчанин.

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