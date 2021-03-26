В парк Островского прибыл новый аттракцион

В парк Островского завезли новый аттракцион. Фото: городская администрация

В парке Островского в донской столице начали обновление аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В пятницу, 26 марта в донскую столицу прибыл новый аттракцион «Торопыжка». Он представляет собой детский поезд, который уже совсем скоро будет поставлен на рельсы. Стоит отметить, что у него будет самый длинный маршрут - его путь будет простираться на 120 метров.

Кроме того, поезд будет проезжать через тоннель, где маленьких пассажиров будут встречать знакомые и уже полюбившиеся сказочные герои. А также из окна поезда можно будет увидеть интересные деревья и кустарники разных пород, которые будут высажены в парке в День древонасаждения.

Аттракцион будет полностью смонтирован и введен эксплуатацию до 20 апреля.

В мэрии отметили, что все аттракционы в парке пройдут технический осмотр перед началом паркового сезона.

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Специалистам также предстоит выполнить работы по обрезке.

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