Капитальный ремонт ростовской школы будет стоить городу более 135,5 миллиона рублей

В Ростове проведут капитальный ремонт школы № 84 Фото: "КП" Архив

В донской столице будет завершен капитальный ремонт школы № 84. На это планируется потратить 135,6 миллиона рублей. Об этом сообщается следует из информации на сайте госзакупок.

Конкурс объявлен городским управлением капитального строительства. Подрядчик будет определен путем электронного аукциона, который состоится 2 апреля. Согласно документации, победителю тендера предстоит завершить работы по капитальному ремонту здания школы, которая располагается по адресу улица Киргизская, 41. Подрядчик должен будет справиться с поставленной задачей в течение пяти месяцев с момента передачи объекта.

Деньги на выполнение ремонтных работ будут выделены из городского бюджета Ростова-на-Дону. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 25 марта и по 2 апреля включительно.

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Заявки на участие в тендере принимаются до 31 марта.

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