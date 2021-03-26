Побывать на экскурсии по цене проезда в транспорте предлагают ростовчанам

Пассажирам автобуса №3 предлагают прослушать аудио-экскурсию по городу Фото: "КП" Архив

Ростовчанам предложили посетить экскурсию по городу, за которую придется заплатить всего лишь 26 или 23 рубля, в зависимости от того, как вы расплачиваетесь за проезд в общественном транспорте.

Горожанам надо лишь удобно устроиться в автобусе, который следует по маршруту № 3 от улицы Железнодорожного вокзала до Сельмаша. Стоит отметить отметить, что зайти в него можно на любой остановке маршрута. Чтобы побывать на экскурсии, пассажирам нужно иметь при себе наушники и скачать на мобильный телефон бесплатное приложение с аудиогидами IZI.travel.

Затем надо ввести в строке поиска необходимый город и найти экскурсию “Путешествие на автобусе маршрут №3”. Аудиогид автоматически начнет воспроизведение, исходя из вашей геолокации.

- Продолжительность всего маршрута от вокзала до конечной остановки улицы Веры Пановой (район завода Ростсельмаш) - примерно полчаса. Материал экскурсии подан с учетом скорости движения автобуса, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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