Погода приятно поразит ростовчан в предстоящие выходные

На выходных в Ростове резко потеплеет Фото: Олег УКЛАДОВ

В донской столице на выходных ожидается приход долгожданной весны. Синоптики сообщили о резком потеплении.

В донской столице в субботу, 27 марта, будет еще достаточно прохладно. С утра и поздним вечером столбики термометров опустятся до минус трех градусов, в связи с этим на дорогах возможно возникновение инея. К счастью, прекратится дождь и гололеда удастся избежать. Хотя, стоит отметить, что днем ожидается потепление, но но ненадолго. Воздух прогреется до плюс девяти градусов. Скорость порывов ветра в этот день будет составлять девять метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура опустится нуля, но осадков по-прежнему не ожидается. После полудня в донской столице потеплеет до плюс десяти градусов. Но к вечеру снова пойдет небольшой дождь. Кроме того, усилится и ветер, скорость его порывов временами будет достигать десяти метров в секунду.

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