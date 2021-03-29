Отключение света в Ростове-на-Дону 29 марта 2021 года: сотням ростовчан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 29 марта 2021 года: горожане просидят без электричества несколько часов. Причиной обесточивания по городу станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 29 марта, с 9 до 13 часов электричество отключат на ул. Свердловская 20-46, 47-79, 81/44, 85; ул. Батуринская 92, 86/46, 70-84, 101-149; ул. Курортная 90-126, 91-141; ул. 1-я Круговая 34-46, 45-51; ул. Коминтерна 38-46.

С 9 до 16 часов света не будет на бул. Комарова 1М, 1Л; ул. Станиславского 91-97, 122, 128-132; просп. Соколова 6-10; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 25-45; 26-38 ул. Правды 1-19, 2-20; ул. 12-февраля 10-26; ул. Самойловская 11-13.

С 9 до 17 часов будут обесточены ул. Механизаторов 6-10, 3, 11-15; ул. Орская 10/4; пер. Безымянный 27-31, 30-40; пер. Желябова 6-16; ул. Кручинина 8-58, 5-57; ул. Межевая 160-168; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Трудящихся 177-191; ул. Б. Садовая 91-103; ул. Суворова 38А; пер. Университетский 53-55; с/т «Лесовод», ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-21; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества; ул. Ярослава Галана 2-26; ул. Ларина 1-3; ул. Гаккеля 3-21, 2-18; ул. Цезаря-Кунникова 1-9, 2-12; ул. Шеболдаева 27-55, 12-22; ул. Кропоткина 2-10; ул. Профинтерна 14-25; ул. Ивана Франко; пер. Айвазовского; пер. Ростовский; пер. Ленкоранский.

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