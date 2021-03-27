Отключение света в Ростове-на-Дону 27 марта 2021 года: две городских улицы будут обесточены

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 марта 2021 года: всего два дома останутся без электричества в последние мартовские выходные. Причиной обесточивания на улицах в центре донской столице станет проведение технических работ. О предстоящих в городе отключениях сообщили в компании "Донэнерго".

В предстоящую субботу, 27 марта, с девяти часов утра до трех часов дня без возможности разогреть электрический чайник и воспользоваться утюгом останутся жители дома № 2/2 на проспекте Ворошиловском.

А также электромонтеры с девяти часов утра до трех часов дня обесточат и дом № 6/3 на улице Седова.

Жителям этих домов лучше всего будет на это время отправиться на прогулку, к тому же синоптики прогнозируют потепление на выходных.

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